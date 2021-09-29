انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي

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انعقدت الجمعية التأسيسية للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور مشرف لشركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي أعضاء الاتحاد، وتضمنت فعاليات الاجتماع انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد والمكون من 3 أعضاء ممثلين عن شركات التمويل الاستهلاكي، 3 أعضاء ممثلين عن مقدمي الخدمة إضافة إلى عنصر نسائي. وقد تبع اجتماع الجمعية التأسيسية أول اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب لاختيار رئيس المجلس من شركات التمويل الاستهلاكي ونائب الرئيس من الشركات مقدمي الخدمة.

وقد فاز بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت، فيما اقتنص السيد هشام أبوالدهب، المدير التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، منصب نائب الرئيس، وضم تشكيل المجلس كل من، السيد أسامة فريد، ممثلا عن شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل، والسيد أحمد أسامة، عن شركة دريف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، والسيد أيمن محمدين، عن شركة بي تك للتجارة والتوزيع، كما ضم مجلس الإدارة السيد علاء مرسي عن شركة أميز للتجارة، والسيدة ياسمين هلال، عن شركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي.

وعبر سعيد زعتر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن سعادته بتفعيل الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي قائلا: «اعتبر انتخابي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد تكليف وجزء من مسئولية مجموعة كونتكت تجاه سوق التمويل الاستهلاكي المصري، وأسعى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع أعضاء المجلس والهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور الاتحاد وعقد جلسات حوارية مع الشركات المقيدة لمناقشة احتياجات الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي ومناقشة آليات تطور سوق التمويل الاستهلاكي المصري، إيماناً بأن الاتحاد سيجمع كل القائمين على نشاط التمويل الاستهلاكي، فبرغم المنافسة روح التعاون دائماً موجودة لأن هدفنا جميعاً في النهاية هو تطوير قطاع التمويل الاستهلاكي بشكل عام.. وقد تشرفت بالتعامل مع القائمين على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة خلال فترة عمل اللجنة التأسيسية، ونسعى جميعا لاستمرار التعاون من خلال الاتحاد».

ومن الجدير بالذكر حرص كافة شركات القطاع على الانضمام للاتحاد، حيث انضمت 27 شركة وهي تمثل كل الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة النشاط، بواقع 14 شركة تمويل استهلاكي و13 من الشركات مقدمي الخدمة.

وقد تم إصدار النظام الأساسي الاتحاد وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47 بتاريخ 4/4/2021، ويهدف الاتحاد إلى العمل على تنمية نشاط التمويل الاستهلاكي وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارساته، وزيادة الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وتبني المبادرات الداعمة له. إضافة إلى التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لحقوق والتزامات الأعضاء.

كما يشجع الاتحاد الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين بها، إضافة إلى العمل على حماية حقوق الأعضاء وإزالة العقبات التي قد تعترض أداء عملهم، والتعرف على أفضل التجارب والممارسات في مجال التمويل الاستهلاكي وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.

ويشمل دور الاتحاد المقترحات وتقديم التوصيات لتنمية نشاط التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك إبداء الرأي في مشروعات القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمزاولة النشاط أو تؤثر فيه، إضافة إلى التواصل مع أجهزة الإعلام وكافة المنظمات لبيان دور التمويل الاستهلاكي أهميته في دعم الاقتصاد المصري.