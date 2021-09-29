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سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة

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سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة

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أنهي مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا الاتفاق مع نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، بشأن التعاقد مع مصعب البطاط، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي سيراميكا كليوباترا توصل لاتفاق مع معدي شباب الظاهرية، بشأن التعاقد مع المدافع الفلسطيني في الميركاتو الصيفي الجاري، ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقرر مسؤولو سيراميكا التعاقد مع مصعب البطاط، بناءً على طلب هيثم شعباني، المدير الفني للفريق والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

ودعم سيراميكا كليوباترا صفوفه حتى الآن بالتعادل مع كل باسم مرسي، مهاجم المقاصة، محمود البدري مدافع سموحة، محمد كوكو، حارس مصر المقاصة ولاعب خط الوسط التونسي بلال السعيداني.

المصرى اليوم

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