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قررت اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تعيين شوقي غريب، مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي.

وعلمت «المصري اليوم» أن شوقي غريب، سوف يتقاضي 250 ألف جنيه شهريًا مع المنتخب الأولمبي، حيث تم تخفيض راتبه 50% بعدما كان يتقاضي 500 ألف جنيه في ولايته الأخيرة مع المنتخب الأولمبي.

وسيتقاضى شوقي غريب، راتبه مع المنتخب الأولمبي بداية من شهر أكتوبر المقبل، وستكون أول مهمة رسمية له مع الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الافريقية 2023.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وافق في اجتماعه الذي عقد الاثنين الماضي، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبدالواحد معدًا بدنيًا.