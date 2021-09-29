آخر موعد لإنهاء إجراءات تنسيق الثانوى العام وتفاصيل حريق مطعم جليم بالإسكندرية

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بريطانيا تعلن السيطرة على حريق نشب بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والبرلمان
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
وزيرة الصحة: 60 مليون جرعة إجمالي ما تم توريده من «لقاحات كورونا» حتى الآن
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
نجم مانشستر سيتي حريص على الانتقال إلى برشلونة
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
استاد جهاز الرياضة يستضيف مباراة طلائع الجيش وبيراميدز الودية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
سلة الزمالك تواصل الاستعداد لبطولة «سوبر جلوب»
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
هشام حنفى: كيروش كان بامكانة الاستفادة من شريف وافشة أمام ليبيا
-
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
حارس الإسماعيلي يقترب من الانضمام إلى المقاصة
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
٣٧ مرشحا لانتخابات نادي طنطا
-
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
أسطورة مانشستر يونايتد السابق يفتح النار إلى سولشاير
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
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آخر موعد لإنهاء إجراءات تنسيق الثانوى العام وتفاصيل حريق مطعم جليم بالإسكندرية
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:39 مساءً
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