يوفنتوس ضد تشيلسي.. نجوم على مشارف «الانفجار» في موقعة دوري الأبطال

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يستضيف يوفنتوس العملاق الإيطالي تشيلسي بطل أوروبا في مواجهة من العيار الثقيل في دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز يوم الأربعاء. في أربعة لقاءات سابقة في المسابقة، فاز كلا الفريقين مرة واحدة وتعادلا مرتين.

بدأ تشيلسي بقيادة توماس توخيل الدفاع عن لقبه بالفوز 1-0 على زينيت سان بطرسبرج. في هذه الأثناء، بدأ يوفنتوس مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز مدوٍ 3-0 على بطل السويد مالمو.

لكن تشيلسي تعرض للهزيمة في مباراته الأخيرة 1-0 أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. كان أداء يوفنتوس سيء في الدوري هذا الموسم. لكنهم فازوا بآخر مبارياتهم في الدوري، بما في ذلك مباراة في بداية الاسبوع.

ومع ذلك، يفتقد كلا الفريقين لاعبين رئيسيين لهذه المباراة. أكد ماسيميليانو أليجري أن باولو ديبالا (يُعاني من إصابة في الفخذ) وألفارو موراتا (لدى إصابة في أوتار الركبة) وسيغيبان عن هذه المباراة.

البلوز لديهم قائمة إصابات أطول قليلاً. من المقرر أن يغيب كريستيان بوليسيتش وماسون ماونت وريس جيمس بسبب الإصابات، وذكر توخيل أيضًا أن نجولو كانتي سيغيب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

على الرغم من كثرة الغائبين في كلا المعسكرين، يمكن لهذه المباراة أن تحدد ترتيب المجموعة الثامنة. لذا سيتطلع كلا الفريقين للفوز بهذه المباراة حيث يسعيان للتأهل لمرحلة خروج المغلوب.

وفيما يلي اختيارات صحيفة «المصري اليوم» لأهم 5 لاعبين يجب الانتباه إليهم في هذه المباراة:

5 مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)

كان الموسمان الماضيان غير مستقرين قليلاً بالنسبة إلى خط وسط يوفنتوس. حاول عمالقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي إصلاح تلك الثغرة بتعاقدات كل من أدريان رابيوت وآرون رامسي وحتى ويستون ماكيني. لكن يبدو أنهم وجدوا اللاعب المثالي في فترة الانتقالات السابقة.

تم تصنيف مانويل لوكاتيلي على أنه مايسترو خط الوسط الجديد ليوفنتوس، على الرغم من وصوله إلى تورينو فقط هذا الصيف. هذا لأن لوكاتيللي هو لاعب خط وسط حديث، يلعب في الدوري الإيطالي لمدة خمسة مواسم الآن.

بعد نزهة جيدة في بداية الاسبوع، بتسجيله هدف، سيكون لوكاتيللي مليئًا بالثقة. لكن مباراة تشيلسي ستكون تحديًا مختلفًا تمامًا، ويمكن أن يكون الإيطالي واحدًا يجب الانتباه إليه في هذه المباراة.

4- ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي)

هناك عدد قليل جدًا من لاعبي الوسط الذين يمكنهم مضاهاة ماتيو كوفاسيتش لما يفعله على أرض الملعب. براعة الكرواتي في الجري والمراوغة التي لا تعرف الكلل تجعله لاعبًا رئيسيًا لتشيلسي في وسط الملعب.

رغم أنه نادرًا ما يشارك في تسجيل الأهداف، فقد سجل كوفاتشيتش هذا الموسم هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري. قدرة كوفاسيتش على الكرة وأسلوبه في اللعب المقاوم للضغط تجعله لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الألماني توماس توخيل.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لعب ضد يوفنتوس خلال الفترة التي قضاها في إنتر ميلان، وسيكون في خط وسط تشيلسي عندما يواجه البيانكونيري. إلى جانب جورجينيو، سيتطلع كوفاتشيتش إلى الفوز في هذه المباراة لتحقيق انتصارين من أصل مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

3- مويس كاين (يوفنتوس)

أكمل يوفنتوس التعاقد مع مويس كين هذا الصيف ليضيف إلى خياراته الهجومية لهذا الموسم. كافح اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لا يمكن الاستهانة بإمكانياته. يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الشباب الإيطالي الواعد، ويمكن أن يكون قاتلاً في يومه.

بعد إصابة ألفارو موراتا وباولو ديبالا، قد يمنح أليجري الفرصة لكيان للمشاركة أساسيًا أمام تشيلسي. وهذا يمنح كين فرصة عظيمة لإظهار قدراته أمام أبطال أوروبا وإثبات جدارته.

لن تكون مهمة سهلة مواجهة تشيلسي الذي يتمتع بأحد أقسى الدفاعات في المباراة في الوقت الحالي. لكن يجب أن يستمتع كين بهذه الفرصة ويُقدم كل ما لدى.

2- روميلو لوكاكو (تشيلسي)

عاد المهاجم البلجيكي أخيرًا إلى ستامفورد بريدج، ويمكن القول إنه يستمتع بذلك.

سجل روميلو لوكاكو ثلاثة أهداف في الدوري مع تشيلسي بالفعل. كما أنه سجل هدف الفوز ضد زينيت سان بطرسبرج لمساعدة البلوز في بدء دفاعه عن لقبه في دوري أبطال أوروبا. أظهر لوكاكو مهاراته التهديفية وقوته وحركته الذكية في منطقة الجزاء بالفعل خلال الفترة القصيرة التي قضاها في البلوز.

لعب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ضد يوفنتوس في المواسم القليلة الماضية ويعرف ما الذي سيواجهه. إذا هز تشيلسي الشباك أمام يوفنتوس، فمن المُحتمل أن يشارك لوكاكو بطريقة ما.

1- فيديريكو كييزا (يوفنتوس)

سيكون فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس لاعبًا آخر يجب الانتباه إليه ضد تشيلسي. حقق البيانكونيري واحدة من أسوأ بداياته لموسم منذ ستة عقود. لكن كيزا كانت واحدة من الإيجابيات القليلة جدًا خلال هذه الفترة.

بعد أدائه المُذهل في مشوار إيطاليا ببطولة أوروبا 2020، أصبح كييزا النقطة المحورية لفريق يوفنتوس. مع انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، أتيحت الفرصة لكيزا ليُصبح وجه النادي إلى جانب ديبالا.

سيتعين على البلوز أن يكونوا أكثر حذرًا تجاه اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، حيث أن تهديده قد يحدد نتيجة المباراة.