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مشاهدة مباراة برشلونة وبنفيكا بث مباشر في دورى أبطال أوروبا (لحظة بلحظة)

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مشاهدة مباراة برشلونة وبنفيكا بث مباشر في دورى أبطال أوروبا (لحظة بلحظة) مشاهدة مباراة برشلونة وبنفيكا بث مباشر في دورى أبطال أوروبا (لحظة بلحظة)

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برشلونة الإسباني يخوض لقاءا هاما ومرتقبا الأربعاء أمام بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021 – 2022. وينطلق اللقاء بين الفريقين عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإنه بموجب هذا القرار سيلحق ببرشلونة 350 مشجعًا كتالونيا، عندما يحل الفريق ضيفًا على بنفيكا البرتغالي، الأربعاء، في ملعب النور، ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى، التي يتمكن فيها المشجعون من مرافقة برشلونة بدوري أبطال أوروبا، منذ بداية جائحة كورونا، بسبب القيود التي كانت مفروضة على الجماهير. يذكر أن البلوجرانا استهل مشواره في البطولة، بالهزيمة على أرضه أمام بايرن ميونخ (3-0).

المصرى اليوم

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