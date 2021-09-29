مشاهدة مباراة تشيلسي ويوفنتوس بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا (لحظة بلحظة)

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يحل تشيلسي ضيفًا على يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، بملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وينطلق اللقاء بين الفريقين عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ويدخل الفريقان المباراة، بعدما حققا الفوز في الجولة الأولى، حيث فاز يوفنتوس على مالمو بثلاثية نظيفة، بينما تغلب تشيلسي على زينيت سانت بطرسبرج بهدف دون رد.

ويغيب عن الطرفين عدد من النجوم، أبرزهم باولو ديبالا وألفارو موراتا من جانب يوفنتوس، ونجولو كانتي من تشيلسي. وبحسب موقع «هوسكورد» المتخصص في الأرقام والإحصائيات، من المتوقع أن يدخل الفريقان المباراة كالتالي:

يوفنتوس: تشيزني- ساندرو- دي ليخت- بونوتشي- كوادرادو- رابيو- لوكاتيلي- بينتانكور- كييزا- كولوسيفسكي- كين.

تشيلسي: ميندي- كريستينسن- سيلفا- روديجر- ألونسو- كوفاسيتش- جورجينيو- أزبيلكويتا- زياش- هافيرتز- لوكاكو.