رئيس «الضرائب»: ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بالمصلحة

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قال رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إننا حرصنا على اختيار أفضل الكوادر المؤهلة لشغل وظيفة معاون رئيس المصلحة، الذين يمتلكون مقومات القيادة، والإدارة الاحترافية، من خلال معايير دقيقة للترشيح، واختبارات موضوعية لكل المتقدمين لهذه المسابقة؛ بما يُسهم في ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائب.

اعرب عبدالقادر في بيان- اليوم- عن تقديره للدكتورمحمد معيط، وزير المالية، لدوره المتعاظم في تمكين الكفاءات الشابة، بما يُساعد في الارتقاء بمنظومة الأداء الوظيفى، والإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات الضريبية.

أضاف أننا ماضون في تنفيذ توجيهات وزيرالمالية، بالتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية في تعزيزحوكمة المنظومة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.