وزارة الصحة الإسبانية تقرر عودة الجماهير للملاعب بسعة 100% في الدوري

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قررت وزارة الصحة الإسبانية عودة الجماهير إلى ملاعب الليجا بشكل كامل، بدءًا من أول أكتوبر المقبل.

ونشرت صحيفة «سبورت» الكتالونية موافقة المجلس الإقليمي لنظام الصحة الوطني على عودة الجماهير للملاعب بكامل طاقتها بسعة 100%.

وأضافت أنه رغم موافقة المجلس الإقليمى لنظام الصحة الوطنى على حضور الجماهير بشكل كامل للمباريات في إسبانيا، لكن تم تحذير المشجعين بضرورة احترام اللوائح الصحية، من خلال إرتداء الأقنعة والكمامات وعدم حضور أطعمة أو السماح بالتدخين.

واختتمت أنه بعد هذا القرار تنتظر مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، بالجولة السابعة من مسابقة الدورى الإسبانى، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، حضورا جماهيريا كامل العدد.