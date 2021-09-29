كارتيرون يطلب إقامة وديتين لتجهيز الفريق لمواجهة توسكر الكيني

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طلب باتريس كارتيرون، من الجهاز الإداري المعاون له التجهيز لاقامة مباراتين وديتين، بداية من الأسبوع المقبل، لإعداد الفريق لمواجهة توسكر الكيني، وينتظر ان يبدأ الجهاز الإداري، في الاتفاق مع بعض الفرق، لملاقاة اثنين منهم استعداداً لمواجهة بطل كينيا.

ويواجه الزمالك توسكر الكيني، يوم 16 من أكتوبر المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

وطلب كارتيرون من الجهاز الإداري بالفريق، ان تكون اول مباراة مع احد فرق دور الممتاز «ب» على ان تكون المباراة الثانية مع فريق من الدوري الممتاز.

وحصل كارتيرون على ملخص لمباريات فريق توسكر الكيني، في عدد من مبارياته في الدوري الكيني، وينتظر ان يشاهد الملخص مع أعضاء جهازه المعاون، للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الكيني، والعمل على استغلالها خلال المواجهة المقبلة.

ويسعي كارتيرون، لدي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، لحل ازمة مستحقات اللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة حتي يتفرع اللاعبون للتركيز في مواجهة بطل كينيا