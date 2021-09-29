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أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خطاب لوزارة الشباب والرياضية، تطلب فيه تفسير عن موقف عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، واللذين لم يسددوا قيمة الضريبة المضافة عن عضوية النادي حتي النادي، وكذلك اللذين قاموا بتقسيط تلك الضريبة، من التصويت في الانتخابات المقبلة للنادي.

وقال حسام المندوه، احد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه بخصوص مستحقات القيمة المضافة فإن ادارة النادي تنتظر رأي الجهة الادارية في هذا الشأن حول ما إذا كان العضو الذي لم يدفع أو تم تقسيط القيمة المضافة يحق له التصويت في الانتخابات أم لا.

وشدد عضو اللجنة، على أن اللائحة الاسترشادية واضحة حيث تنص على أن العضو الذي يحق له التصويت في الانتخابات هو الذي يكون قد سدد جميع المستحقات التي عليه سواء قيمة الاشتراك أو الأقساط المتأخرة

و ناشدت إدارة نادي الزمالك جميع الأعضاء بسرعة التوجه إلى إدارة الاشتراكات لسداد قيمة الاشتراك السنوي قبل يوم 30 سبتمبر الجاري