أخبار عاجلة

كوريا الجنوبية: موافقة الوالدين شرط لتلقي لقاحات كورونا للأطفال -
جرائم مروعة.. قساوسة فرنسيون اعتدوا جنسيًّا على 216 ألف طفل -
ببرامج متنوعة… "وقار" تشارك الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن -
بالصور.. عبور 11 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
"البودكاست".. نموذج ثقافي يعزز تجربته في معرض الرياض للكتاب -
وزارة الرياضة ترفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% -
"الربيعة" يلتقي وزير المياه والبيئة اليمني -
«شكري» يبحث مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي الأوضاع في ليبيا وسوريا -
«المصرية الصينية» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد -
محافظ بورسعيد يستطلع آراء المواطنين حول المشروعات التنموية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. كوورة

أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 2): برنامج مباريات الثلاثاء

Print
أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 2): برنامج مباريات الثلاثاء أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 2): برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أجاكس أمستردام - بشكتاش (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3
شاختار- انتر ميلانو (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2
باريس سان جرمان - مانشستر سيتي (س20) بي ان سبور بريميوم1
لايبزيغ - كلوب بروج  (س20) بي ان سبور2 الانقليزية
بروسيا دورتموند - سبورتينغ لشبونة (س20) بي ان سبور اكسترا2
آسي ميلانو - أتلتيكو مدريد (س20) بي ان سبور اكسترا1
بورتو - ليفربول (س20) بي ان سبور بريميوم3
ريال مدريد - شيريف تيراسبول (س20) بي ان سبور بريميوم2

كوورة

مواضيع متعلقة
اتفاقية بين النادي الافريقي وأولمبيك مارسيليا

اتفاقية بين النادي الافريقي وأولمبيك مارسيليا

بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت

بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت

اتفاقية بين النادي الافريقي وأولمبيك مارسيليا

اتفاقية بين النادي الافريقي وأولمبيك مارسيليا