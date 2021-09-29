أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 2): برنامج مباريات الثلاثاء

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تدور اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أجاكس أمستردام - بشكتاش (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3

شاختار- انتر ميلانو (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2

باريس سان جرمان - مانشستر سيتي (س20) بي ان سبور بريميوم1

لايبزيغ - كلوب بروج (س20) بي ان سبور2 الانقليزية

بروسيا دورتموند - سبورتينغ لشبونة (س20) بي ان سبور اكسترا2

آسي ميلانو - أتلتيكو مدريد (س20) بي ان سبور اكسترا1

بورتو - ليفربول (س20) بي ان سبور بريميوم3

ريال مدريد - شيريف تيراسبول (س20) بي ان سبور بريميوم2