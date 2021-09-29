أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 2): برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
أجاكس أمستردام - بشكتاش (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3
شاختار- انتر ميلانو (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2
باريس سان جرمان - مانشستر سيتي (س20) بي ان سبور بريميوم1
لايبزيغ - كلوب بروج (س20) بي ان سبور2 الانقليزية
بروسيا دورتموند - سبورتينغ لشبونة (س20) بي ان سبور اكسترا2
آسي ميلانو - أتلتيكو مدريد (س20) بي ان سبور اكسترا1
بورتو - ليفربول (س20) بي ان سبور بريميوم3
ريال مدريد - شيريف تيراسبول (س20) بي ان سبور بريميوم2