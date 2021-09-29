الدوري الأوروبي (مجموعات / جولة 1): برنامج مباريات اليوم الخميس

تدور اليوم الخميس 16 سبتمبر ، الجولة الأولى من مجموعات الدوري الأوروبي لكرة القدم وفق البرنامج التالي.
الدوري الأوروبي
بايرن ليفركوزن - فرينكفاروزي (س17 و45 دق) بي ان سبور2
ريال بيتيس - سيلتك (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3
دينامو زغرب - واست هام (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2
غلطة السراي - لاتسيو (س17 و45 دق) بي ان سبور اكسترا1
لوكوموتيف موسكو - مارسيليا (س17 و45 دق) بي ان سبور اكسترا2
غلاسكو رينجرز - ليون (س20) بي ان سبور بريميوم3
آيندهوفن - ريال سوسييداد (س20) بي ان سبور2
أولمبياكوس - رويال انتويرب (س20) بي ان سبور بريميوم3
آينتراخت فرانكفورت - فنربخشة (س20) بي ان سبور اكسترا1
ليستر سيتي - نابولي (س20) بي ان سبور بريميوم1