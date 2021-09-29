مغارة على بابا.. ضبط 104 سبائك ذهبية وتماثيل فى القاهرة الجديدة

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"المدني" ينبه لتوقعات مطرية على 4 محافظات بالرياض ويناشد الحيطة
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11555.53 نقطة
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
"تربية" جامعة الإمام تحتفل باليوم العالمي للمعلم
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
خالد الفيصل يفتتح الدورة الـ3 لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الكتاب
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
المملكة تشارك في اجتماعات الدورة "98" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي
-
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم
-
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
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