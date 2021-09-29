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6 وفيات و1042 إصابة كورونا جديدة في الأردن

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جى بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات و1042 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10703 وفاة و 821840 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم 3.67 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12397 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 99 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 59 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 480 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 22 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 8 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1116 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 798740 حالات.

كما أشار إلى إجراء 28384 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 10014319 فحصاً.

جي بي سي نيوز

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