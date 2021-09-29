كريم بنزيما يحقق إنجازًا غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا

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رغم الخسارة المفاجئة لفريق ريال مدريد الإسباني أمام ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو، حقق المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما رقماً قياسياً لافتاً غير مسبوق خلال هذه المباراة.

وخسر ريال مدريد في مفاجأة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق شيريف تيراسبول بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم شيريف تيراسبول بطل مولدوفيا بهدف لنجمه ياخشيبوف ( ق25) ثم تعادل ريال مدريد من ركلة جزاء نفذها النجم كريم بنزيما (ق65) وعاد قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة وتقدم شيريف تيراسبول عبر سيباستيان نيل، ليفجر مفاجأة كبيرة ويصدم جماهير النادي الملكي.

وبهذا الهدف الذي سجله كريم بنزيما بات أول لاعب في التاريخ يسجل في 17 موسماً في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأكثر من أي لاعب آخر مع أي فريق في البطولة.

وسجل بنزيما هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.