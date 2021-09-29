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محمد وهبة: سنجتمع مع الجهاز الفني السابق لمنتخب 2006 لمعرفة كافة تفاصيله

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محمد وهبة: سنجتمع مع الجهاز الفني السابق لمنتخب 2006 لمعرفة كافة تفاصيله محمد وهبة: سنجتمع مع الجهاز الفني السابق لمنتخب 2006 لمعرفة كافة تفاصيله

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قال محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب للناشئين مواليد 2006، إنه سيجتمع بالجهاز الفني السابق لهذه الفئة السنية، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة به، موضحًا أن هذه المرحلة العمرية مهمة للغاية.

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن هذه المرحلة العمرية تحتاج للكثير من العمل، بالإضافة إلى متابعتهم بشكل مستمر، خاصة وأن هناك عناصر كثيرة لم يحالفها التوفيق في الانضمام.

واستكمل تصريحاته، أنه سيضع برنامج للمنتخب في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى برنامج كبير سيتم وضعه للبراعم في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر وصلت في فترة تمتلك فيها مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المهارات إلا أن هذه الظاهرة قلت تدريجيًا، وهو ما سيسعى للعمل عليه مستقبلًا لإعادة أصحاب المهارات من جديد.

واختتم تصريحاته «حضرنا برنامج كمشروع قومي لتطوير المدربين واللاعبين البراعم في المرحلة المقبلة، ومصر ينقصها عقلية الفوز رغم امتلاكها عناصر مهارية للغاية، لذلك سنعمل على تطوير شخصيات اللاعبين الصغار».

المصرى اليوم

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