صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورتو في دوري الأبطال «صورة»

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في نتيجة طبيعية لما قدمه خلال المباراة، فاز نجم منتخبنا الوطني جناح فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق الإنجليزي أمام نظيره بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح مساء اليوم الثلاثاء فريقه ليفربول للفوز على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 5/1 في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدفين الأول والثالث لفريق ليفربول في المباراة ليرفع رصيده من الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا إلى 31 هدفاً.

وعقب نهاية المباراة أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي تمنح عقب كل مباراة جائزة لأفضل لاعب في المباراة، عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب خلال مباراة ليفربول وبورتو.

محمد صلاح

الجدير بالذكر أن مباراة ليفربول وبورتو شهدت تسجيل محمد صلاح للمباراة السادسة على التوالي مع ليفربول في مختلف المسابقات ليكون بذلك أول أول لاعب في صفوف ليفربول يسجل لـ 6 مباريات متتالية، منذ شهر أبريل في عام 2018، عندما حقق محمد صلاح نفسه هذا الإنجاز بالتسجيل وقتها في 7 مباريات متتالية.