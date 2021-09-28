مسؤول بالآثار : صور القطعة الأثرية والتوابيت الفرعونية في أفغانستان مقلدة وغير أصلية

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أكد شعبان عبدالجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها آثار وتوابيت فرعونية في أفغانستان بين يد عناصر حركة طالبان غير أصلية ومقلدة ولكنهم يتعاملون مع الصور على انها آثار حقيقية إلى أن يثبت العكس.

وأوضح شعبان عبدالجواد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامية خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أن إدارة الاثار المستردة لديها خبرة في تحديد حقيقة صور هذه التماثيل وهي من الوهلة الأولى مستنسخة، قائلا: «نتعامل مع هذه الملفات على أنها حقيقة إلى ان يثبت العكس ولن نتغاضى عن حق مصر وهذه الصور باين جدا انها غير حقيقة».

وتابع: «فى عمليات تصب كبيرة جدا بتبان من خلال المستنسخات في الاثار بمصر وخارجها وعندنا خبرة في تحديد حقيقة هذه التماثيل»، كاشفًا عن أنهم استردوا من عام 2011 إلى الان اكثر من 29 الف قطعة اثرية، لافتا إلى أن الاثار المصرية محل اهتمام وما زالت لكثير من دول العالم.