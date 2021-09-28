منها القيء والمغص.. التعليم العالي توضح أعراض إصابة الأطفال بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن متحورات فيروس كورونا ما قبل «دلتا» لم تكن تهاجم الأطفال بالصورة الحالية، منوهًا إلى أن تطور الفيروس سريع للغاية.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية توصي بتلقيح الأشخاص بدءًا من 18 عامًا ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أن بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بدأت تلقيح الأطفال من 12 إلى 18 عامًا.

وتوقع تلقيح الأطفال ما بين 12 إلى 18 عامًا قريبًا جدًا، وخاصة مع تغير أعراض «كوفيد- 19» مع ظهور متحور «دلتا»، مشيرًا إلى أن الأعراض في الكبار والأطفال تأتي في صورة نزلة برد.

ونفى عضو لجنة الفيروسات بالتعليم العالي، وجود أعراض تمكن المرء من التفرقة بين الإنفلونزا وكورونا، مناشدًا من يعاني رشحًا واضحًا في الأنف واحتقانًا في الحلق وتكسيرًا في الجسد، إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابته بـ«كوفيد- 19».

ولفت إلى أن الشخص قد يصاب بفيروس كورونا دون فقدان حاستي الشم والتذوق أو الشعور بارتفاع درجة الحرارة، مشددًا على أهمية عزل الشخص الذي يعاني من أعراض البرد حتى يطمئن على نفسه.

ونوه إلى أن أعراض الجهاز الهضمي لفيروس كورونا أكبر في الأطفال مقارنة بالكبار، موضحًا الأعراض التي قد تكشف إصابة الطفل بـ«كوفيد- 19»: «تشمل المغص والميل للقيء أو القيء أو الإسهال أو الكحة».