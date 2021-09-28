في مفاجأة تاريخية.. شيريف تيراسبول يهزم ريال مدريد في «سانتياجو برنابيو»

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في مفاجأة من العيار الثقيل وتاريخية بكل مقاييس الكلمة سقط فريق ريال مدريد أمام الوافد الجديد ببطولة دوري أبطال أوروبا فريق شيريف تيراسبول بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وتقدم شيريف تيراسبول بطل مولدوفيا بهدف لنجمه ياخشيبوف ( ق25) ثم تعادل ريال مدريد من ركلة جزاء نفذها النجم كريم بنزيما (ق65) وعاد قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة وتقدم شيريف تيراسبول عبر سيباستيان نيل، ليفجر مفاجأة كبيرة ويصدم جماهير النادي الملكي.

وتصدر شيريف تيراسبول المجموعة برصيد 6 نقاط في المركز الأول من جولتين وحل في المركز الثاني ريال مدريد بـ 3 نقطا فقط.

وبدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، وحصل على ركلة حرة مباشرة، نفذها دافيد ألابا ومرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة الثالثة، ثم سدد كريم بنزيما، كرة من ركلة حرة تصدى لها حارس مرمى شيريف تيراسبول (ق17)، ثم سجل ياخشيبوف هدف شيريف تيراسبول الأول من ضربة رأسية قوية مرت على يمين الحارس البلجيكي كورتوا.

وكاد شيريف تيراسبول يُضيف الهدف الثاني (ق31)، حينما استغل المتألق ياخشيبوف خروج خاطئ من كورتوا، وتلقى تمريرة متقنة وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وتوالت هجمات ريال مدريد بلا خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف للاشيء.

وفي الشوط الثاني كثف ريال مدريد هجماته لإدراك التعادل وحصل فينيسيوس على ركلة جزاء في الدقيقة 63 انبرى لها كريم بنزيما وسجلها على يمين حارس شيريف تيراسبول.

ووسط سلسلة من الهجمات المدريدية وتألق من حارس مرمى شيريف تيراسبول وخط دفاعه اقتنص سيباستيان نيل هدف الفوز للفريق الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة وسط حسرة جماهير ولاعبي ريال مدريد.