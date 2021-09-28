محمد صلاح يضغط على كلوب بهدفيه في مرمى بورتو الليلة

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وأوضح كلوب أن الفريق كان لديه مجموعة رئيسية من 3 لاعبين مسؤولين عن حمل شارة قيادة الفريق خلال الموسم الماضي ليس منهم محمد صلاح .

وقال القادة هم :«جوردان هندرسون، جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك.

وسحق فريق ليفربول منافسه بورتو بخماسية مقابل هدف واحد وسط تألق لافت لمحمد صلاح نجم منتخب مصر .

وأحرز محمد صلاح هدفين من الأهداف الخمسة حيث أحرز صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 18، ثم سجل ساديو ماني الثانى في الدقيقة 44، وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول والثاني له في شباك بورتو في الدقيقة 60.

وأحرز بورتو الهدف الأول في شباك ليفربول عن طريق تيرمي في الدقيقة 72.

وسجل ليفربول الرابع عن طريق فيرمينيو في الدقيقة 74 وفى الدقيقة 82 عزز فيرمينو النتيجة بإحرازه الهدف الخامس .