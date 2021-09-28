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محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المصارعة للمشروع القومي

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محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المصارعة للمشروع القومي محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المصارعة للمشروع القومي

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هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ابطال مصارعة المشروع القومي للموهبةوالبطل الأوليمبى بالمحافظة أوائل الجمهورية، وذلك لفوزهم وحصولهم على الميداليات الذهبية والفضية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مصطفى غريب وكيل المديريه للرياضه، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بالرياضة بقيادة الرئيس عبدالفتاح الداعم الأول للرياضة المصرية، لإنشاء جيل من الأبطال الرياضيين قادرين على رفع اسم عاليا في المحافل الدولية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، شهدت الصالة المغطاة بطولة الجمهورية للمصارعة واعدين المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى التي بدأت يوم 26 سبتمبر واختتمت اليوم 28 سبتمبر بإستاد القاهرة بمشاركة الواعدين ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى من كل محافظات الجمهورية، موضحا مازال ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ يحققون نتائج تفوق الخيال ونحن اليوم نرصد فوز ابطال مركز واعدين مصارعة بيلا ببطولة الجمهورية واعدين فقد حصد اللاعب «احمد عبدالباري بكرى الميدالية الذهبية وزن ٤٨ كجم»، كما حصد اللاعب «عمر محمد حسين الميدالية الفضية وزن ٤٥ كجم».

كما أشاد الدكتور عزت محروس، بالمستوى الفنى المتميز لابطال المشروع القومي للموهبة بالمحافظة مقدما التهنئة لكل فريق عمل المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، كما قدم التهنئة لأبطال المشروع القومي مصارعة مركز الواعدين ببيلا الذين يضيفون إنجاز جديد يضاف للمشروع القومي بالمحافظة متمنيا التوفيق للبطل رضا هاني في بطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان والذى تم تكريمه من وزير الشباب ضمن المميزين من لاعبي المشروع القومي على مستوى الجمهورية، جاء ذلك باشراف الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع وفريق عمل مركز واعدين مصارعة بيلا ومدرب المركز كابتن حسن ابو غنام.

المصرى اليوم

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