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هل باتت أوكرانيا على مقربة من انتخابات مبكرة؟ ( تقرير)

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هل باتت أوكرانيا على مقربة من انتخابات مبكرة؟ ( تقرير) هل باتت أوكرانيا على مقربة من انتخابات مبكرة؟ ( تقرير)

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يبدو أن أوكرانيا على مقربة من إجراء انتخابات مبكرة لأسباب، خاصة بعد الخلاف الدائر بين رئيس البرلمان دميرتو رازموكوف ورئيس كتلة حزب خادم الشعب الحزب الحاكم، وفقا لما ذكره المحلل السياسي فيكتور تاران .

وذكر أن الرئيس الأوكراني زيلنسكي، يبدو أنه اقتنع بأن هناك انتخابات رئاسية مبكرة خلال الستة أشهر المقبلة، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية بسبب تراجع الشعبية للرئيس، وإجراء الانتخابات المبكرة يستلزم تشريع يسمح بالاستقالة الطواعية للرئيس الأوكراني وفي هذه الحالية سيكون رئيس البرلمان هو رئيس البلاد، وهو ما يدعو الحزب الحاكم لمحاولة إزاحة رئيس البرلمان حسبما نقل موقع «أوكرانيا برس».

وأضاف يمكن لرئيس البرلمان إلغاء أو تأجيل الانتخابات أو إمكانية اقامة دعاوي جنائية ضد زيلنسكي لذلك هناك محاولات للبحث عن شخصية بديلة لرئيس .

وقال عضو برلمان أوكرانيا إيليا كيفا، ووفقا لما قاله في وقت سابق إن«عهد الجوع والفقر» بدأ في بلاده، تعليقا على تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول عدد الأوكرانيين الذين يعانون من سوء التغذية.

وتابع:لقد انتهى عصر الحاجة والعوز، وبدأ عصر الجوع والفقر، حيث يعاني 1.1 مليون شخص من الجوع في أوكرانيا.

وتحتل أوكرانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من نقص المواد الغذائية، كما يعاني حوالي 9.8 مليون مواطن أوكراني من نقص في الغذاء.

المصرى اليوم

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