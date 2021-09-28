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تفاصيل مقتل شاب رميًا بالرصاص الآلي في بولاق

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تفاصيل مقتل شاب رميًا بالرصاص الآلي في بولاق تفاصيل مقتل شاب رميًا بالرصاص الآلي في بولاق

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كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور في الجيزة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة إطلاق مسلّح النيران من سلاح آلي على شاب وقتله رميًا بالرصاص.

وأظهرت التحقيقات بإشراف المستشار محمود هاشم، رئيس النيابة، أن المتهم دون قصد أطلق الرصاص تجاه صديقه الذي حضر لمكان الجريمة ليشد من أزره، وهو حاليًا يخضع للعلاج بأحد المستشفيات تحت حراسات أمنية مشدّدة.

وصرحت النيابة بدفن جثمان أحمد أشرف، المجني عليه، عقب مناظرة الجثة والتي أسفرت عن إصابة المجني عليه بطلقتين آلي كل واحدة بقدميه، ما أدى لقطع شريان الفخذ المغذي للقلب.

وأفادت التحقيقات بأن لدى المتهم والمجني عليه خصومة، فقبل عامين اعتدى «الأخير» على أفراد من عائلة «الأول» الذي قرر الانتقام منه، ولدى علمه بمكان تواجد ضحيته توجه ناحيته وأطلق عليه الرصاص من بندقية آلي وفي تلك الأثناء خرجت طلقة فأصابت صديق المتهم الذي لاذا بالفرار.

المصرى اليوم

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