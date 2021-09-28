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اعترافات المتهم بقتل عجوز أكتوبر بـ 10 طعنات: خلافنا على شذوذ جنسي

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اعترافات المتهم بقتل عجوز أكتوبر بـ 10 طعنات: خلافنا على شذوذ جنسي اعترافات المتهم بقتل عجوز أكتوبر بـ 10 طعنات: خلافنا على شذوذ جنسي

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أمرت نيابة أكتوبر أول والشيخ زايد، الثلاثاء، بحبس شاب متهم بقتل مٌسن بـ 10 طعنات إثر خلافهما على علاقة شذوذ جنسي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في وقتٍ سابق، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة مٌسن مقتولاً داخل شقته بالحي الثالث دائرة قسم شرطة الشيخ زايد،.

وتبينّ من التحقيقات أن المجني عليه يبلغ من العمر 61 عامًا، وأصل إقامته إحدى محافظات الصعيد.

وبمعاينة الشقة محل الجريمة، اتضح وجود آثار بعثرة، وبينت التحقيقات أن المجني عليه كان يقيم علاقة جنسية شاذة مع الشباب بمقابل مادي، وآخرهم كان المتهم البالغ من العمر 22 عامًا.

وقال المتهم، للنيابة: «أنا رفضت استمر في العلاقة فحصلت بيننا مشاجرة، فأمسكت بالسكين وانهلت على العجوز بالسكين حتى الموت، واخذت فلوس».

المصرى اليوم

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