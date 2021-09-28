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ميسي يسجل .. باريس سان جيرمان يهزم مانشستر سيتي بثنائية

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ميسي يسجل .. باريس سان جيرمان يهزم مانشستر سيتي بثنائية ميسي يسجل .. باريس سان جيرمان يهزم مانشستر سيتي بثنائية

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تمكن فريق باريس سان جيرمان من التفوق على منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب خلال اوقات المباراة وسط أفضلية نسبية لأصحاب الملعب، وتقدم نادي العاصمة الفرنسية في الدقيقة 8 عن طريق اللاعب إدريسا، وعزز الأرجنتيني ليونيل ميسي التقدم بهدف ثاني مميز عند الدقيقة 74.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 4 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة، ويتوقف رصيد مانشستر سيتي عند المركز الثاني في الوصافة مؤقتًا.

المصرى اليوم

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