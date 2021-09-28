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مصرع عامل صدمته سيدة بسيارتها أثناء تعلمها القيادة بسوهاج

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مصرع عامل صدمته سيدة بسيارتها أثناء تعلمها القيادة بسوهاج مصرع عامل صدمته سيدة بسيارتها أثناء تعلمها القيادة بسوهاج

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لقى اليوم عامل مصرعه عندما دهسته سيدة بسيارتها أثناء جلوسه على الرصيف بأحد الشوارع بدائرة قسم اول مدينة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية إن المذكورة لا تجيد القيادة، وإنها في طور تعلم قيادة السيارات، وإنها أنحرفت بالسيارة على الرصيف الذي يجلس عليه المتوفي ودهسته ولم تستطع العودة إلى الخلف بالسيارة مما نتج عنه وفاة الضحية.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول عمانوئيل. ع. ل «٢٠ سنة- عامل بمحل بويات» ويقيم بدائرة قسم أول شرطة سوهاج، إلى مستشفي سوهاج الجامعي جثة هامدة إثر إصابتة بكدمة خلف الرأس ونزيف من الأنف والفم وكدمات وسحجات بالصدر ادعاء حادث سيارة، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء قيادة المدعوة سحر. ع. خ «36 سنة- مدرسة»، وتقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، لسيارة بشارع المخبز الآلى بدائرة القسم، إختلت عجلة القيادة في يدها مما أدي إلى انحرافها على الرصيف الذي يجلس عليه المتوفي وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم إجادة المذكورة للقيادة، وأنها لم تستطع الرجوع بالسيارة إلى الخلف عندما صدمت الضحية، وقررت والدة المذكور المدعوة جاكلين. أ. م «47 سنة- موظفة» بما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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