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محافظ أسوان يتابع المشروعات الجارية بقرى حياة كريمة بنصر النوبة

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محافظ أسوان يتابع المشروعات الجارية بقرى حياة كريمة بنصر النوبة محافظ أسوان يتابع المشروعات الجارية بقرى حياة كريمة بنصر النوبة

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واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "حيث قام المحافظ بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم نحو ١٤٤ ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها .

ورافقه اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، وعقب استماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التي شملتها الجولة التفقدية أعطي المحافظ توجيهاته للمسئولين بالإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بجودة عالية سواء من الشركات أو المقاولين، وفي حالة وجود تباطئ أو تقاعس من أي شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم إستبعاده على الفور ، مكلفاً الجهات المنفذة بإنشاء أسوار وأبراج حراسة حول المشروعات الكبرى من أجل تأمين المهمات والمعدات والتجهيزات الخاصة بهذه المشروعات ، بجانب نقل تجربة وآلية عمل الشركات التي حققت أعلي معدلات في التنفيذ لباقي الشركات والمقاولين الأخرين لتحفيزهم وتشجيعهم وإكسابهم الخبرة للإسراع بتنفيذ الأعمال الجارية وتحقيق الجودة المطلوبة .

وكان قد أستهل محافظ أسوان جولته بإفتتاح مدرسة العلاقى الإعدادية والتي تم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لها بتكلفة ٢.١ مليون جنيه وتضم 12 فصل وقاعة ومعمل وذلك ضمن ٥٥ مشروع إنشاء َإحلال وتجديد مدارس بتنفيذ من الهيئة العامة للأبنية التعليمية تضم ٥٠٢ فصل بتكلفة إجمالية ٣٤٢ مليون جنيه ، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لـ ٣٥ مدرسة تضم ٤٠٥ فصل بتكلفة إجمالية ٥٤،٥ مليون جنيه .

وأثناء تفقده لمكونات مدرسة العلاقي الإعدادية قرر اللواء أشرف عطية نقل مديرها بعد أن رصد بعض الملاحظات والسلبيات، موجهاً لسرعة تلافيها والإعتماد علي المنتجات المحلية في التشطيبات، وكذا رفع كفاءة وتحديث المستلزمات التعليمية، مع دعم المدارس والمعاهد الأزهرية بأجهزة الكمبيوتر المتطورة، بجانب الملاعب والمستلزمات الرياضية لإتاحة المجال أمام أبنائنا الطلاب لممارسة الأنشطة المتعددة.

وشهدت الجولة إستماع أشرف عطية لبعض المطالب الجماهيرية من المواطنين حيث قرر فتح فصول لمدرسة العلاقى التجريبية ، على أن يتم متابعة أعداد المتقدمين من أهالى قورتة والقرى التابعة لها حتى يتسني عملها بالكفاءة المطلوبة ، مع تكليفه للمسئولين بمتابعة باقى المطالب ودراستها وعرضها لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها .

المصرى اليوم

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