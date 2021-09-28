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التنمية الزراعية: الثقة عادت للمزارع مرة أخرى في زراعة محصول القطن

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التنمية الزراعية: الثقة عادت للمزارع مرة أخرى في زراعة محصول القطن التنمية الزراعية: الثقة عادت للمزارع مرة أخرى في زراعة محصول القطن

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قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن القطن المصري سوف يعود لسابق عهده خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الجهود التي تقدمها الدولة المصرية للمزارعين، لافتاً إلى أن الثقة عادت للمزارع مرة أخرى في زراعة محصول القطن.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن القطن المصري سوف تفوق إنتاجيته باقي المحاصيل خلال الفترة المقبلة، وسيكون لدى القطن طويل التيلة قدرة تنافسية لتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأوضح أن هناك نماذج للعودة بالريف المصري إلى وضعه الطبيعي وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، لافتاً إلى أن فيلم «الأرض» يعتبر نموذج للريف المصري القديم وأصالته والفلاح المصري الأصيل، مما يجعله يشعر بما تقوم به الدولة من جهود في تطوير الريف.

وأشار مساعد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن هناك دور يقع على عاتق المؤسسات والمراكز البحثية للدعم الفني لتغيير ثقافة المواطنين في تقديم المعلومة وتوصيل الرسائل الإرشادية عن طريق الإنترنت.

المصرى اليوم

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