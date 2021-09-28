«صحة السويس» تحقق في دخول دراجة نارية استقبال المستشفى العام ومجازاة المقصرين

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أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس، فتح تحقيق موسع، حول دخول دراجة نارية استقبال المستشفى العام ومجازاة المقصرين .

وأوضح «الحفناوي»، أنه غير مسموح بدخول المركبات أو الدرجات النارية داخل الطوارئ، وإنما تقف بالخارج، وفور وصول المصاب أو المريض مع ذويه يستدعى امن المستشفى طاقم التمريض المناوب لاستلام المصاب من ذويه ونقله عبر الترولي أو الكرسي المتحرك وفقا لحالته.

وتابع أن التمريض يتوجه بالمريض أو المصاب على الطبيب المختص وفقا لحالته، ويحدد الأخير إذا ما كان ستجري للمريض أشعة تشخيصية أو تقطيب لجرح، أو أي إجراء طبي آخر وفقا لحالته، وعقب انتهاء الخدمة الطبية يستلمه أهله ويغادر المستشفى.

وكان مواطنين تداولوا صور لدراجة نارية داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى السويس العام، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسط استياء من المشهد بدا واضحا في التعليقات.

وظهر في الصور المتداولة توقف الدراجة أمام غرفة الجبس أخر الكائنة باخر الممر داخل قسم الاستقبال، وفي صورة أخرى لشخصين يستقلان الدراجة وهما يغادران الباب القسم.

وأثارت الصور المتداولة، استياء المواطنين خاصة وأن القسم شهد تطوير شامل للبنية التحتية ورفع كفاءة القسم لتحسين جودته وشمل التطوير تغيير السيراميك المتهالك والسباكة والكهرباء والنجارة، ضمن خطة مديرية الصحة بالاهتمام بتطوير البنية التحتية لكل الأقسام المستشفى.

صحة السويس تحقق في دخول دراجة نارية باستقبال المستشفى العام ومجازات المقصرين