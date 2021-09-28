ربيع ياسين ينتقد أبو ريدة ويؤكد: الكفاءة ليست أساس الاختيار

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عبر ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد بسبب طريقة اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، معتبرها أنها لا تتم بناء على الكفاءة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «هاني أبوريدة هو من يختار مدربي المنتخب.. ولابد من اختيار رئيس جديد للاتحاد بناء على طلب الجمعية العمومية».

وواصل ياسين: «أحد الأشخاص باتحاد الكرة تواصل معي لتولي تدريب منتخب 2001، وشرف لي تدريب منتخب مصر».

واختتم ربيع ياسين تصريحاته: «لم أتحدث في الفلوس يومًا وكان هدفي خدمة وطني، ومكنش ينفع نضحي بأولادنا في بطولة إفريقيا بتونس بسبب السبوبة ومكنش في عدل واتحاد الكرة طول عمره هوائي، ومصر كلها عارفة».