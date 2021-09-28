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ربيع ياسين ينتقد أبو ريدة ويؤكد: الكفاءة ليست أساس الاختيار

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ربيع ياسين ينتقد أبو ريدة ويؤكد: الكفاءة ليست أساس الاختيار ربيع ياسين ينتقد أبو ريدة ويؤكد: الكفاءة ليست أساس الاختيار

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عبر ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق، عن حزنه الشديد بسبب طريقة اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، معتبرها أنها لا تتم بناء على الكفاءة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «هاني أبوريدة هو من يختار مدربي .. ولابد من اختيار رئيس جديد للاتحاد بناء على طلب الجمعية العمومية».

وواصل ياسين: «أحد الأشخاص باتحاد الكرة تواصل معي لتولي تدريب منتخب 2001، وشرف لي تدريب منتخب مصر».

واختتم ربيع ياسين تصريحاته: «لم أتحدث في الفلوس يومًا وكان هدفي خدمة وطني، ومكنش ينفع نضحي بأولادنا في بطولة إفريقيا بتونس بسبب السبوبة ومكنش في عدل واتحاد الكرة طول عمره هوائي، ومصر كلها عارفة».

المصرى اليوم

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