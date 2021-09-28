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أسامة فيصل يعود لتدريبات البنك الأهلي

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أسامة فيصل يعود لتدريبات البنك الأهلي أسامة فيصل يعود لتدريبات البنك الأهلي

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شهد المران المسائي لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي اليوم الثلاثاء، عودة اللاعب اسامة فيصل للتدريبات الجماعية بعد الإنتهاء من مرحلة التأهيل مابعد الإصابة بجزع في غضروف الركبة.

ويواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية على الشرطة الرياضي بالعباسية إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أيضاً أن يلعب فريق البنك الأهلي وديتين يومي الأربعاء والخميس مع أحد فرق دوري القسم الثالث قبل المغادرة لمعسكر إعداد الفريق ببرج العرب مطلع أكتوبر المقبل.

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