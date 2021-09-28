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بيان رسمي من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات في الأندية

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بيان رسمي من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات في الأندية بيان رسمي من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات في الأندية

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أوضحت اللجنة العليا المُشكلة للإشراف على العملية الانتخابية للهيئات الرياضية أن إجراء العملية الانتخابية للهيئات الرياضية والشبابية ستكون على مدار يوم واحد أو يومين وفق ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي لكل هيئة على حدة.

وأكدت اللجنة متابعتها لتطبيق كود الاجراءات والضوابط الاحترازية بجميع الهيئات الرياضية خلال العملية الانتخابية، والتي تهدف الحفاظ على سلامة وصحة المشاركين في الانتخابات في ضوء مجابهة انتشار ، وتعمم اللجنة كود الاجراءات والضوابط الاحترازية على الهيئات الشبابية والرياضية لتنفيذها على أرض الواقع والالتزام بها مع بدء ماراثون العملية الانتخابية بكل هيئة.

المصرى اليوم

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