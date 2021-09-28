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يعلن الممنوعين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

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الزمالك يعلن الممنوعين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يعلن الممنوعين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

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تناشد إدارة نادي جميع الأعضاء سرعة التوجه إلى إدارة الاشتراكات لسداد قيمة الاشتراك السنوي قبل يوم 30 سبتمبر الجاري.

ومن جانبه، أعلن الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن أي عضو سيكون عليه مستحقات مالية لن يكون له حق التصويت في الانتخابات المقبلة، وفقًا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها النادي خلال هذه الفترة والتي من المقرر أن تجرى عليها الانتخابات.

وأوضح الدكتور حسام المندوه أنه بخصوص مستحقات القيمة المضافة، فإن إدارة النادي تنتظر رأي الجهة الإدارية في هذا الشأن حول ما إذا كان العضو الذي لم يدفع أو تم تقسيط القيمة المضافة يحق له التصويت في الانتخابات أم لا.

وشدد عضو اللجنة على أن اللائحة الاسترشادية واضحة، حيث تنص على أن العضو الذي يحق له التصويت في الانتخابات هو الذي يكون قد سدد جميع المستحقات التي عليه، سواء قيمة الاشتراك أو الأقساط المتأخرة.

المصرى اليوم

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