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هدف محمد صلاح الثاني اليوم .. وليفربول يتقدم بثلاثية على بورتو في دوري أبطال أوروبا

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هدف محمد صلاح الثاني اليوم .. وليفربول يتقدم بثلاثية على بورتو في دوري أبطال أوروبا هدف محمد صلاح الثاني اليوم .. وليفربول يتقدم بثلاثية على بورتو في دوري أبطال أوروبا

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نجح نادي ليفربول فى التقدم على بورتو بنتيجة 3-0 فى اللقاء الذي يجمعهما فى دوري أبطال أوروبا ، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفه الثانى فى المباراة والثالث للريدز في مرمى الفريق البرتغالي فى الدقيقة 60 من عمر المباراة .

كان صلاح قد سجل الهدف الأول فى الدقيقة 18 وسجل مانى الهدف الثانى فى الدقيقة 45 قبل أن يسجل صلاح الهدف الثالث فى الدقيقة 60 .

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة أحد المباريات الكلاسيكية الأوروبية عندما يلعب ليفربول ضد بورتو البرتغالي ، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

سيتم نقل مباراة ليفربول ضد بورتو عبر شاشة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق على محمد على

كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويعيش الريدز أوقات سعيدة وذلك برغم التعادل الأخير أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-3، حيث يحتل الفريق صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة.

فيما فشل بورتو في اللحاق بمقدمة الدوري البرتغالي بعد مرور 7 جولات، حيث يتواجد في مركز الوصافة برصيد 17 نقطة وبفارق 4 نقطة عن 4 نقاط عن بنفيكا صاحب الصدارة برصيد 21 نقطة.

ومن المنتظر أن يلعب ليفربول ضد بورتو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون – جويل ماتيب – فان دايك – جو جوميز.

خط الوسط: كورتيش جونز – فابينو – هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – فيرمينو.

في المقابل سيدخل الفريق البرتغالي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: جيسوس – فابيو كاردوزو – إيفان ماركانو – ويندل.

خط الوسط: أوتافيو – جروييتش – ماتيوس أوربي – لويس دياز.

خط الهجوم: مهدي تارمي – توني مارتينيز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب بالمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، ويأتي أتلتيكو مدريد في الوصافة بنقطة واحدة متساويًا في الرصيد مع بورتو صاحب المركز الثالث، ويتذيل ميلان جدول الترتيب بدون نقاط.

المصرى اليوم

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