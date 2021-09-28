وكيل صحة بالشرقية يبحث مع أطباء الصدر بروتوكول علاج حالات كورونا

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور وحيد شومان أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد ثابت مدير مستشفى حميات الزقازيق، وعدد من استشاري وأخصائي الحميات والصدر بمستشفيات المحافظة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان عام المديرية.

تناول الإجتماع استعراض الوضع الصحي الحالي، وتداعيات الموجة الرابعة من فيروس كورونا بالمحافظة، ومناقشة تطبيق بروتوكول علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وبحث آلية إعطاء عقار المونوكلونال للمرضي تنفيذاً لبروتوكولات وزارة الصحة المصرية، كما تم مناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بمستشفيات المحافظة لاستقبال الحالات المصابة بكوفيد١٩.