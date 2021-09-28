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العثور على دولفين نافق قذفته الأمواج بمنطفة القصر بكورنيش مرسى مطروح الجديد

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العثور على دولفين نافق قذفته الأمواج بمنطفة القصر بكورنيش مرسى مطروح الجديد العثور على دولفين نافق قذفته الأمواج بمنطفة القصر بكورنيش مرسى مطروح الجديد

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عثر أحد أهالي قرية القصر على دولفين نافق، قذفته الأمواج إلى شاطئ الكورنيش الجديد بمدينة مرسى مطروح صباح اليوم

قام الأهالى بتصوير الدولفين النافق على صفحات التواصل الاجتماعى، ومن المعروف أن الكورنيش الجديد لمرسى مطروح بمنطقة القصر كان قد شهد خلال فترات من الصيف حالات للغلق نظرا لارتفاع الأمواج فيه بشكل كبير، حيث يبلغ طول الكورنيش الجديد حوالي ٥ كيلومترات، وأعطى الكورنيش مساحة جديدة لعدد من الشواطىء لاستقبال المصطافين بعد افتتاحه منذ الصيف الماضى .

ويطالب أهالي منطقة القصر بضرورة حضور مندوبين من وزارة البيئة ومتحف الأحياء المائية بالإسكندرية لنقل الحوت وعمل الدراسات اللازمة عليه لمعرفه سبب نفوقه على كورنيش مرسى مطروح الجديد .

ويتساءل أهالي مرسى مطروح هل تبدأ مطروح فى مشاهدة الأحياء المائية تخرج من مياه البحر نافقة بشكل أكبر على شواطئهم الفترة القادمة؟

وكانت شواطىء مطروح قد شهدت منذ سنوات حوت مارينا الشهير ولافيني أخرى تخرج نافقة على سواحل شواطىء المحافظة المختلفة.

المصرى اليوم

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