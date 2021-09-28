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ضبط 25 قطعة سلاح ناري غير مرخص و60 طلقة في حملة أمنية بسوهاج

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ضبط 25 قطعة سلاح ناري غير مرخص و60 طلقة في حملة أمنية بسوهاج ضبط 25 قطعة سلاح ناري غير مرخص و60 طلقة في حملة أمنية بسوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة، وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

وقال اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، لافتًا أن الحملات استهدفت عددًا من القرى التي بها خصومات ونزاعات ثأرية بمختلف مراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات، التي جرت اليوم، من ضبط 25 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت 2 بندقية آلية و60 طلقة من ذات العيار، و7 بنادق خرطوش عيار 12 مم، و16 فرد روسى محلي الصنع، و6 طلقات من ذات العيار، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

المصرى اليوم

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