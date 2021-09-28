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وزير الخارجية السعودي : نؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي بشأن تجاوزات إيران النووية

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وزير الخارجية السعودي : نؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي بشأن تجاوزات إيران النووية وزير الخارجية السعودي : نؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي بشأن تجاوزات إيران النووية

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حمل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المجتمع الدولي المسئولية بشأن تجاوزات إيران النووية.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «ندعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي»، مشيراً إلى أن موقف المملكة قائم على مبدأ حق الدول باستخدام الطاقة النووية سلميا.

وشدد وزير الخارجية السعودي : المملكة تولي اهتماما بالمعاهدات التي تدعو لإزالة الأسلحة النووية.

وأكد وزير الخارجية السعودي : السلام العالمي هو السبيل الوحيد للازدهار والرخاء في العالم.

المصرى اليوم

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