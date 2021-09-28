وزير الخارجية السعودي : نؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي بشأن تجاوزات إيران النووية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حمل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المجتمع الدولي المسئولية بشأن تجاوزات إيران النووية.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «ندعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي»، مشيراً إلى أن موقف المملكة قائم على مبدأ حق الدول باستخدام الطاقة النووية سلميا.

وشدد وزير الخارجية السعودي : المملكة تولي اهتماما بالمعاهدات التي تدعو لإزالة الأسلحة النووية.

وأكد وزير الخارجية السعودي : السلام العالمي هو السبيل الوحيد للازدهار والرخاء في العالم.