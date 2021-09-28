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شهيد الغدر.. زوجان يقتلان طفلا يتيمًا ويتخلصان من جثته بنهر النيل لسرقة «توك توك» بالجيزة ()

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شهيد الغدر.. زوجان يقتلان طفلا يتيمًا ويتخلصان من جثته بنهر النيل لسرقة «توك توك» بالجيزة (فيديو) شهيد الغدر.. زوجان يقتلان طفلا يتيمًا ويتخلصان من جثته بنهر النيل لسرقة «توك توك» بالجيزة ()

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جريمة مأساوية وقعت في منطقة الوراق بالجيزة، إذ قتلا زوجان طفلاً يتيم الأبوين، وألقيا بجثته من أعلى كوبري الساحل بنهر النيل، وعُثر على جثته بعد 16 يومًا من اختفائه.

تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، توصلت إلى أن المتهمين قتلا الطفل لسرقة «توك توك» قيادته، وهاتفه المحمول.

وفقًا للتحقيقات فإن الطفل ويُدعى عمر عبدالعزيز، 17 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي «سياحة وفنادق».

الطفل الضحية "شهيد الغدر"

«المصري اليوم»، التقت بالحاجة سناء إسماعيل، جارة المجني عليه، وهي التي تولت تربيته بعد وفاة والديه، وحكت تفاصيل الواقعة كاملةً، وقالت إن «عمر» أطلق عليه «شهيد الغدر»، موضحةً أن المتهمة الأولى وكانت ترتدي نقابًا استدرجت الطفل إلى منزلها في الوراق، وطالبته بالصعود معها إلى شقتها لحمل بعض المتعلقات الخاصة، وكان في انتظارها زوجها الذي خنق الضحية بحبل حتى لفظ أنفاسه، ثم حملا الجثة داخل سجادة وألقيا بها بنهر النيل.

وإليكم التفاصيل في هذا البث المباشر.

المصرى اليوم

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