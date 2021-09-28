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وصول جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان إلى كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل

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وصول جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان إلى كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل وصول جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان إلى كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل

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استقبلت كاتدرائية أسوان، مساء اليوم، جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، الذي وافته المنية، أمس، عن عمر يناهز 81 سنة، بعد صراع مع المرض، قادما من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد أداء القداس والصلاة عليه هناك.

كان في استقبال الجثمان عدد كبير من المودعين الذين احتشدوا أمام كاتدرائية أسوان، لحضور القداس ووداع الأنبا هدرا مطران المحافظة.

كانت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكسية، أعلنت مساء الاثنين، عن وفاة الأنبا نيافة هدرا مطران أسوان، عن عمر يناهز 81 عامًا، والذي قضي حياته الرهبانية ما يقرب من نصف من الزمان، ورئيس دير الأنبا باخوميوس العامر بجبل إدفو، بعد صراع مع المرض.

المصرى اليوم

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