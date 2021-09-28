القصه الكامله لاتهام أب بإشعال النيران في جسد ابنته بكفر الشيخ

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استقبل مسستشفى كفر الشيخ العام، ربة منزل تُدعى «إيمان. ع. ي. ص»، تعاني من حروق متفرقة بالجسد، وحالتها العامة غير مستقرة وسيئة، وتم نقلها إلى قسم جراحة التجميل والحروق بالمستشفى.

وجاء بالتقرير الطبي إصابتها بحروق جراء نيران اتهمت والدها بإشعالها في جسدها بسبب خلافات أسرية، من الدرجات الثلاث بالوجه والرقبة والصدر والبطن والطرفين السفليين بنسبة نحو 35%.

وكشف مصدر طبي أن حالة المصابة مستقرة، حيث جرى استقبالها من سيارة إسعاف مجهزة، رفقة طبيب قادمة من مستشفى الحامول المركزي، إلى مستشفى كفر الشيخ العام .

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقيا إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا بوصول ربة منزل تعاني من حروق متفرقة بالجسد إلى مستشفى بيلا المركزي واتهامها والدها بإشعال النيران بها بقرية السريوة التابعة لمركز بيلا، وتحرر بذلك المحضر اللازم.

وشهدت قرية سريوة التابعة للوحدة المحلية بقرية الجرايدة حادثا مأساويا، واتهام المجني عليها والدها بإشعال النيران في جسدها على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وانتقل عدد من ضباط البحث الجنائي للقرية والمستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين إصابة ربة منزل تدعي «إيمان. ع. ي. ص. ش» بحروق واتهامها والدها بسكب مادة حارقه عليها وإشعال النيران بها.

وبسؤال والدة الفتاة، أكدت أن السبب وراء حرق ابنتها هو والدها، لوجود خلافات بينهما، وسبق أن حاول والدها إشعال النيران بها منذ عدة سنوات.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها بينما كانت تجلس بمنزل والدتها رن هاتفها، لترد على المتصل الذي كان والدها، ليخبرها أن عليها ترك منزل والدتها وأن عليها العيش معه، لكنها قابلت ذلك بالرفض قائلة: «إحنا منعرفكش أمي هي اللي ربتنا وبتصرف علينا» ليغلق والدها الهاتف في وجهها، وأضافت في المحضر الذي حرر بمعرفة مباحث مركز شرطة بيلا، أنه في اليوم التالي سمعت أصوات طرق على باب المنزل لتخرج وتنظر من على الباب لتفاجأ بشخص يرتدي نقابا فتبادره بالسؤال عن شخصيتها ظنًا منها أنها سيدة، لتفاجأ بأن من يرتدي النقاب هو والدها ويحمل في يده مادة مشتعلة «بنزين» ليقوم بسكبه عليها وإشعال النيران بها، لتقوم بطلب النجدة من الجيران، وقالت: "قعدت أصرخ بصوت عالي والنار ماسكة فيا"، ليتدخل الجيران ويقومون بإلقائها في أحد المصارف المائية أمام المنزل.

وأضافت المجني عليها أنها لم تفق من حالتها إلا وهي في المستشفى وجسمها عبارة عن شاش أبيض بمستشفى بيلا المركزي، قبل نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتشعر بآلام الإصابة، مطالبة بأن يتم القبض عليه وأن ينال عقابه عما أصابها من حروق، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط والدا المجني عليها (47 عام)، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.