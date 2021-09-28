أول يوتيوبر يستجيب لدفع ضرائب المنصات يكشف آلية أرباح يوتيوب

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كشف اليوتيوبر عبدالله عنان، أول من أعلن استجابته لدفع الضرائب على المنصات الالكترونية، عن تفاصيل توجهه إلى مصلحة الضرائب للخضوع لدفع الضريبة قائلا: «كنت ناوي افتح شركة اسمها شارع العلوم مع صديق لي، ودي كلها تقتضي تحركات رسمية وتراخيص ودفع ضرائب حتى نتحرك في اطار رسمي»، محذرا من الاستناد إلى تقديرات أحد مواقع السوشيال ميديا لمعرفة أرباح اليوتيوبر في مصر.

وسرد اليوتيوبر عبدالله عنان، في لقاء عبر «الفيديو كونفرانس» ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، كيفية الحصول على أرباح اليوتيوب، قائلا: «الموضوع عرض وطلب وعندنا في مصر نحصل على 25 سنت لكل ألف مشاهدة وفي الخليج 2.5 دولار لكل ألف مشاهدة»، موضحا أن الذي يقوم بدفع الأرباح شركات الإعلانات وليس يوتيوب.

وتابع: «يتم الإعلان عن كل شركة وكل منطقة لها العملة والتسعيرة الخاص بها وكلها تخضع للتقدير وتوزع، وأنا بتحاسب من خلال 3 حاجات وده يعرفه أي رجل شغال على السوشيال ميديا بيبقى لنا هدف الانتشار والربح والانتشار بيتم تحقيقه عن طريق الفيديوهات الصغيرة اللي على تيك توك وانستجرام وفيس بوك».

واستكمل: «اى فيديو اقل من دقيقة مش بيجيب فلوس والفيديوهات اللى ما بين دقيقة و8 دقائق بتحط إعلان في الأول والآخر، وتلاقي لو فيديو جاب فيه مليون مشاهدة بيحصل على 200 دولار ولو الفيديو اكبر من 8 دقائق الناس يوتيوب هتحط إعلان في الاول وإعلان في الاخر، وأي عدد تحطه في النص بس لازم يكون الفرق بين الإعلان والإعلان مدة دقيقتين ودي بيرجع لذكاء اليوتيوبر اللى هيحط الاعلانات والفيديو اللى أعلى من 8 دقائق تتراوح أرباحه من مليون مشاهدة بيحقق من 400 دولار إلى الف دولار».

وأشار اليوتيوبر عبدالله عنان، إلى أن الإعلانات في مصر في رمضان أغلى، وكل اليوتيوبر مضوا مع اليوتيوب خصم 14% على أي مشاهدات تأتي من أمريكا، لأن حكومة أمريكا بتأخذ ضرائبها من اليوتيوبر بالتعاون مع اليوتيوب، مضيفا: «أي أمريكي بيشوفني امريكا بتحصل منا على ضرائب».

وعن موقفه من دفع ضرائب المنصات في مصر، رد قائلا: «مش أنا اليوتيوبر الوحيد اللي متشجع لخطوة فرض الضرائب وفي ناس كتيرة متشجعة بس الآلية مكنتش واضحة، والضرائب هتعمل ايه عشان تعرف دخل اليوتيوبر هناك طريقين كشف الحساب اللى جاي من جوجل والبنك المركزي عارف من خلال التحويلات من الخارج وفيها بيان بالأرباح من يوتيوب، والبنك المركزي يراقب كل التحويلات التي نحصل عليها من يوتيوب».