المفتي: مكافحة الفقر والجهل والمرض 3 عوامل رئيسية لبناء الإنسان

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمكهورية، إن النبي (ص) بنى الإنسان بالفعل حيث يتحقق الرقابة الذاتية عن الصحابة، وما يترجم هذا المشهد قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «لو أنزل أول ما أنزل من القرآن لا تشربوا الخمر، لقالوا لا ندع الخمر»، وذلك لأن ليس بداخلهم باعث حقيقي على الترك، لأن الباعث الحقيقي لابد أن يسبقه تمهيد وبناء للإنسان.

وأضاف المفتي، خلال برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» مساء الثلاثاء، أن بناء الإنسان كما قصدها رسول الله (ص) يحتاج إلى 3 عوامل رئيسية، أولها مكافحة الفقر، والثانية مكافحة الجهل، والثالثة مكافحة المرض، فهذه الثلاثية التي ينبني عليها الإنسان، مدللا على ذلك بأول ما نزل في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» وقوله «وفي أنفسكم أفلا تفكرون» وقول النبي «تداوو عباد الله فإن الله ما خلق داء إلا له دواء».

وأكد أن كل النصوص الشرعية في القرآن والسنة تدعوا إلى التحصن بالعلم وإعمال العقل والتدبر في هذا الكون، والانطلاق فيه ومعالجة النفس، مؤكدا ضرورة الاكتشاف والابتكار والتحصن بالعلم الذي لا سقف له إلا سقف الأخلاق، بأنه لا يؤدي إلى الإضرار بالبشرية.