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ضبط 774 مخالفة مرورية وإزالة 72 إشغال طريق في سوهاج

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ضبط 774 مخالفة مرورية وإزالة 72 إشغال طريق في سوهاج ضبط 774 مخالفة مرورية وإزالة 72 إشغال طريق في سوهاج

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واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، حملاتها المكبرة بجميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفات المرورية والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

أسفرت الحملة، التي جرت اليوم، بإشراف من اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عن ضبط 774 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الاتجاه، وتقاضي أجرة أكثر من المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، والانتظار في الممنوع، وعدم صلاحية الأنوار، والحمولة الزائدة، وعدم تشميع الحمولة.

وفحصت الحملة 15 عينة بول عشوائية لقائدي السيارات على الطريقين الزراعي والصحراوى الغربى، حيث جاءت نتائج فحص جميع العينات سلبية لتعاطي المخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف، كما تمكنت شرطة المرافق من رفع وإزالة 72 حالة إشغال طريق، وتحرير مخالفات لأصحابها.

المصرى اليوم

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