فريق دمياط يعلن إفلاسه

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اشتعلت الأجواء في دمياط عقب إعلان مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة انطلاق انتخابات مجلس الإدارة لنادي دمياط ، والتي تحدد خلالها فتح باب الترشح السبت المقبل لتجري الانتخابات ٢٠ نوفمبر المقبل .

ووسط عزوف تام من جانب رجال الأعمال والشخصيات العامة للترشح وهو ما يزيد احتمالات استمرار محمد أبوجنبه والذي ترأس مجلسإدارة النادي لسنوات طويلة تحمل خلالها مسئولية دعم الفريق والذي يعاني من ظروف مالية قاسية هبط علي أثرهالدوري الدرجة الثالثة .

وأصبح مهددا بالتسريح قبل أيام من انطلاق مباريات الدوري ، وتشير التوقعات لترشح أبوجنبهمرة أخري خاصة بعد أن استطاع أن يبرئ ساحته من المخالفات التي وجهت له من قبل الشباب والرياضة ليحصل عليأثرها علي حكم قضائي بأحقيته في إدارة النادي ، بعد شهور من الارتباك وتولي شئون النادي من خلال لجنة لتسييرشئونه .

وتؤكد المؤشرات احتفاظ أبوجنبه بموقعه كرئيس للنادي في المجلس الجديد ، خاصة في ظل غياب المنافسالقادر علي الحصول علي أصوات الجمعية العمومية البالغ عددهم 4790 عضوا

ونادي دمياط الرياضي هو واحد من أقدم الأندية المصرية الجماهيرية، حيث تأسس عام 1923، وهو الابن الأكبر لمحافظةدمياط وزعيم أنديتها، وله شعبية كبرى في كافة مراكزها ومدنها ، حيث استطاع فريق دمياط تاريخه بين أندية مصراللعب في الدوري العام الممتاز لـ8 مواسم، لعب خلالها مع أكبر الأندية وخرج منه نجوم لمعوا بعدها في مصر وخارجها.

وقام بالتدريب في نادي دمياط عدد كبير من المدربين الكبار أمثال الكابتن محمود الجوهري والكابتن رفعت الفناجيليوالكابتن فتحي كشك والأجنبي إيفان والكابتن محمود السايس وطلعت يوسف وعادل طعيمة ومحمود الخواجة طارقيحيي وماهر همام وبشير عثمان ومصطفي عبد الغالي وربيع ياسين وصبري المنياوي وجمال عبد الحميد وأحمد سعيدومصطفى يونس وعصام مرعي وميمي عبد الرازق ومدرب حراس المرمى عادل عبد المنعم.

ومن أشهر اللاعبين في تاريخ نادي دمياط الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكره المصري السابق والكابتن عبده ابازينورضا الزكي وحسن جبر وفاروق جمعة وعبد الوهاب الكرارتي وحسن ريحان صاحب أهدف في شريف إكرامي حارسالأهلي ومحمود المتبولي والعربي عاشور وعبده فرج وبيصار والبحراوي ومجدي الشربيني والاشرفان الكيلانيوالعجمي وعلاء ضرار وحسن محمود المنعم بدران وعلاء باغة وعزت عبد الرازق ومحمد حباطة ومحمود الغصناويومحمود وزه أصحاب موسم الصعود عام 83 واصحاب بطولة كأس رئيس الجمهورية وصلاح سالم وسامي خليلوعصام الحضرى ومجدي الصياد وايمن الريالي واسامة حلمي وهشام أبو العلا ونعيم ابراهيم وايمن حوالة وشريفغزالة وشريف نوارج ومحمد الدبسي ومصطفي الخميسي وعماد فتحي.