أخبار عاجلة

بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما -
«الرعاية الصحية»: «ميكروسكوب جراحي» جديد للجراحات المتقدمة للعين بمجمع الإسماعيلية الطبي -
جامعة قناة السويس تستكمل برنامجها التدريبي عن زراعة نباتات الزينة -
«الشباب والرياضة» تكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والثانوية في القليوبية (صور) -
مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل -
لإنتاج أول فيلم في المدار.. طاقم سينمائي روسي ينطلق إلى الفضاء -
شرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش -
حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات -
حدث عالمى فى قناة السويس.. السباح سيد_باروكى يقترب من إكمال 35 كيلو بالقناة ودخول جينيس -
«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

رسميًا.. «فايزر-بيونتيك» يتقدم بطلب الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا

Print
رسميًا.. «فايزر-بيونتيك» يتقدم بطلب الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا رسميًا.. «فايزر-بيونتيك» يتقدم بطلب الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم تحالف «فايزر-بيونتيك» يتقدم إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بطلب الموافقة على لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عامًا.

أعلنت شركة «فايزر- بيونتيك» أن لقاحها الواقي من أثبت أنه آمن وفعال لدى تقديمه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 سنة.

وجاء في بيان أصدرته الشركة، اليوم الاثنين، أنها أجرت دراسة شارك فيها 2268 طفلا من الفئة العمرية المذكورة، وتلقى ثلثاهم جرعتين من اللقاح بفارق 21 يوما، وتلقى الثلث الآخر عقارا وهميا.

وأشار البيان إلى أن الاستجابة المناعية للأطفال الذين تلقوا الجرعة بمقدار 10 ميكروجرامات (مغ) شابه استجابة المشاركين في الدراسة السابقة التي أجرتها الشركة على الأشخاص ما بين عمر 16 و25 سنة والذين تلقوا الجرعة بمقدار 30 ملج.

وبحسب الشركة فقد أثبتت الدراسة جودة تحمل اللقاح لدى الأطفال ذوي الفئة العمرية المذكورة، وأن الأعراض الجانبية كانت متشابهة لدى المشاركين في الدراستين الأخيرة والسابقة.

وذكرت «فايزر- بيونتيك» أن عدد إصابات الأطفال بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ازداد بنسبة 240% منذ يوليو الماضي، ما يشير- وفقا للشركة- إلى ضرورة تطعيم هذه الفئة العمرية.

كما أعربت الشركة عن أملها في الحصول على موافقة كل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية على تطعيم الأطفال بلقاحها، مضيفة أنها بانتظار ورود معطيات بنهاية السنة الجارية لدراسة تكشف عن نتائج لقاح مخصص لأطفال ما بعد ستة أشهر من عمرهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا

الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا

الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

«صحة حماس»: 8 وفيات و 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة حماس»: 8 وفيات و 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا