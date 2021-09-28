رسميًا.. «فايزر-بيونتيك» يتقدم بطلب الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا

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تقدم تحالف «فايزر-بيونتيك» يتقدم إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بطلب الموافقة على لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عامًا.

أعلنت شركة «فايزر- بيونتيك» أن لقاحها الواقي من فيروس كورونا أثبت أنه آمن وفعال لدى تقديمه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 سنة.

وجاء في بيان أصدرته الشركة، اليوم الاثنين، أنها أجرت دراسة شارك فيها 2268 طفلا من الفئة العمرية المذكورة، وتلقى ثلثاهم جرعتين من اللقاح بفارق 21 يوما، وتلقى الثلث الآخر عقارا وهميا.

وأشار البيان إلى أن الاستجابة المناعية للأطفال الذين تلقوا الجرعة بمقدار 10 ميكروجرامات (مغ) شابه استجابة المشاركين في الدراسة السابقة التي أجرتها الشركة على الأشخاص ما بين عمر 16 و25 سنة والذين تلقوا الجرعة بمقدار 30 ملج.

وبحسب الشركة فقد أثبتت الدراسة جودة تحمل اللقاح لدى الأطفال ذوي الفئة العمرية المذكورة، وأن الأعراض الجانبية كانت متشابهة لدى المشاركين في الدراستين الأخيرة والسابقة.

وذكرت «فايزر- بيونتيك» أن عدد إصابات الأطفال بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ازداد بنسبة 240% منذ يوليو الماضي، ما يشير- وفقا للشركة- إلى ضرورة تطعيم هذه الفئة العمرية.

كما أعربت الشركة عن أملها في الحصول على موافقة كل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية على تطعيم الأطفال بلقاحها، مضيفة أنها بانتظار ورود معطيات بنهاية السنة الجارية لدراسة تكشف عن نتائج لقاح مخصص لأطفال ما بعد ستة أشهر من عمرهم.