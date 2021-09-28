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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في ليبيا مع مبعوث الأمم المتحدة

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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في ليبيا مع مبعوث الأمم المتحدة نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في ليبيا مع مبعوث الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، ناقش الوضع العسكري السياسي في ليبيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش.

وجاء في البيان: «جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع العسكري السياسي الحالي في ليبيا، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، والمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الليبيين».

كما ناقش الطرفان مختلف جوانب أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم بقيادة كوبيش في ليبيا، في سياق النظر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مسألة تمديد تفويضها.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.

وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.

المصرى اليوم

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