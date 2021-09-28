بهدفه في بورتو.. صلاح يدخل «تاريخ» ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الإنجليزي الأول في شباك بورتو البرتغالي، وذلك في المباراة التي تقام حاليًا بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بورتو نظيره الريدز على أرضية ملعب الدراجاو، وذلك في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأبطال.

وجاء هدف صلاح عند حلول الدقيقة الثامنة عشر، بعدما توغل عن طريق كورتيس جونز لاعب ليفربول داخل منطقة جزاء بورتو من جهة اليمين أنهاه بتسديدة قوية إرتدت من يد الحارس ديجو ميريلس كوستا لتجد متابعة الفرعون المصري بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وبهذا الهدف واصل النجم المصري صاحب الـ 29 عامًا، تألقه الكبير بقميص ليفربول، حيث أصبح هداف ليفربول في مباريات خارج الأرض في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفاً وهو نفس رصيد زميله السنغالي ساديو ماني.

وأفادت شبكة إحصائيات «أوبتا»، بأن صلاح أصبح ثالث لاعب أفريقي يصل إلى حاجز الثلاثين هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد صامويل إيتو النجم الكاميروني السابق الذي سجل 30 هدفا أيضًا، وديدييه دروجبا الإيفواري الذي سجل 44 هدفا.

ويعد هذا الهدف رقم ستة لصلاح في أخر 6 مباريات لليفربول في جميع البطولات، وهو أول لاعب في الريدز يصل إلى هذا الرقم، منذ أبريل العام 2018، عندما استطاع اللاعب نفسه الشباك في 7 مباريات متتالية.

وتشير نتيجة الشوط الأول بين بورتو وليفربول إلى تقدم الأخير بهدفين دون رد بتوقيع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني على التوالي.